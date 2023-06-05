Общество

Первая смена Молодежного историко-культурного форума «Истоки» стартует 5 июля

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» пройдет в Печорском районе с 5 июля по 23 августа. Он нацелен на формирование гражданской и культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей, молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» - это возможность узнать о своей национальной и культурной идентичности, истоках нашего прошлого и применять эти знания в будущем, - отметили в пресс-службе. Большое событие всероссийского уровня объединит самых разных людей. В этом году планируется пять заездов по различным тематикам.

Первая смена «Семейные ценности» пройдет с 5 по 12 июля. Участие в ней могут принять молодые семьи с детьми от 7 лет, активисты НКО, занимающиеся семейной политикой, а также молодые педагоги.

В рамках заезда пройдет грантовый конкурс от Росмолодежь:

#родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде.

Организаторы форума: Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы «Роспатриот», правительство Псковской области, Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.