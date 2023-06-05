Общество

Информационные работники Псковского облсовпрофа проходят обучение в Барнауле

Представители Псковского облсовпрофа принимают участие в работе семинара информационных работников, который проходит с 5 по 9 июня в Барнауле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В ходе семинара пройдут круглые столы по работе в социальных сетях, нейросетях, официальных сайтах, а также обучение мобильной съёмке и по отработке комментариев на информационных ресурсах.

По результатам исследования Федерации независимых профсоюзов России информационная работа Псковского облсовпрофа получила высокую оценку.

«Повышение профессионального уровня сотрудников всегда в приоритете профсоюзной работы. Мы получаем новые знания, передаём их внутри структуры и профсоюзная работа становится более эффективной», - заметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.