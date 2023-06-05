Александр Котов об установке вышек связи: Губернатор лично занимается этим вопросом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично занимается вопросом установки вышек мобильной связи в регионе. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Спикер регионального парламента уточнил, что каждая построенная вышка покрывает небольшую территорию.
«Хотя затраты на строительство немаленькие. Видимо, это связано с параметрами оборудования, его мощностью. Это то, над чем надо работать органам власти и сотовой связи. Стоит задача увеличить количество вышек, которые нужно поставить. Губернатор лично занимается этим вопросом, работает с правительством. Пока у нас получается. Надеюсь, что ту цель, которую перед собой ставим, достигнем», – заключил Александр Котов.