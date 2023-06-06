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Общество

Неделя творчества в Псковской области: открыта регистрация на третий заезд форума «Истоки»

06.06.2023 15:17|ПсковКомментариев: 0

Третий заезд молодёжного историко-культурного форума «Истоки» платформы «Росмолодёжь. События» пройдет в Печорах с 27 июля по 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Студенты творческих вузов, молодые артисты, активисты арт-объединений, участники творческих конкурсов и фестивалей соберутся все вместе на заезде «Гармония», чтобы показать своё мастерство, талант, узнать больше о культуре и ценностях страны.

В программе заезда: познавательные лекции, дискуссии, тематические мастер-классы творческой направленности. Участники смогут принять участие в создании гимна форума «Истоки», сувенирной продукции Печор, подготовке художественных работ, которые будут представлены на благотворительной выставке-ярмарке. Средства с проданных картин пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции.

«Творчество позволяет более ярко выражать свои мысли и идеи, а также находить ответы на вопросы относительно личного развития и баланс между различными аспектами жизни. Мы надеемся, что творческий заезд станет настоящим источником вдохновения и креативного развития для всех участников культурно-исторического форума "Истоки", объединившихся в поиске гармонии между прошлым и настоящим» – отметил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.

Помимо этого, участники третьего заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от «Росмолодёжь. Гранты». Для этого предусмотрены отдельные номинации:

  • #вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
  • #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов.

Возможность получить финансовую поддержку есть у каждого участника одного из пяти заездов форума. Подать заявку на грантовый конкурс можно по ссылке.

Помимо насыщенной образовательной программы, будет организована полезная программа с благоустройством территории форума, спортивные мероприятия, песни у костра и новые знакомства с другими участниками форума.

С 5 июля по 23 августа пройдут ещё четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В 2021 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», который объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников — от волонтёров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми.

Главные цели форума - формирование гражданской и культурной идентичности, воспитание духовно-нравственных ценностей, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания и продвижению новых форм в образовании, а также привитие уважения к истории своей семьи и традициям.

Теги: #истоки
Источник: Псковская Лента Новостей
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