Общество

Около 20 псковских школьников посетили фестиваль «Движение первых» в Москве

Псковская делегация приняла участие в фестивале Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», который прошел в Москве на площадке Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Регион на фестивале представили 19 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из Пскова, Великих Лук и большинства муниципалитетов. Это лидеры регионального отделения «Движения Первых», а также ребята из Печорской школы-интерната.

Всего в мероприятиях фестиваля в онлайн и офлайн форматах приняли участие свыше 5 миллионов молодых людей по всей стране. В программе кроме концертов, флешмобов и других мероприятий развлекательного характера был представлен образовательный блок — дети принимали участие в обучении, мастер-классах и дискуссиях. Кроме того, участники фестиваля встретились и пообщались с известными людьми.

«Для наших ребят это был уникальный опыт. На фестивале они завели новые знакомства и привезли много идей, которые будут обсуждаться и реализовываться на площадках первичных организаций — в общеобразовательных школах, в школах искусств и домах культуры», — рассказала руководитель отделения «Движения Первых» в Псковской области Екатерина Родина.

В правительстве отметили, что ранее в псковском Детском парке прошел региональный фестиваль движения, в рамках которого ребята поиграли в настольные игры, приняли участие в мастер-классах по кожевенному ремеслу, письму пастелью и других мероприятиях. Кроме того, в рамках фестиваля прошел конкурс рисунков «Псков — любовь».

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

В Псковской области реализация проекта проходит под контролем губернатора Михаила Ведерникова. При его поддержке в регионе уже открылись первые отделения. Сейчас группы активистов формируются во всех муниципалитетах региона. Ребята внимательно следят за федеральной повесткой движения и занимаются проектной деятельностью.