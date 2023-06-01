Общество

«Фестиваль первых» организовали в Детском парке в Пскове. ФОТО

Региональное отделение «Движение первых» 1 июня организовало в Пскове «Фестиваль первых» в рамках празднования Дня защиты детей. Мероприятие будет идти до 19.00, передает Псковской Ленты Новостей.

Для гостей праздника приготовлены интерактивные площадки. Например, активисты проектов «ИгроПсков» и «Мир на столе» знакомыт участников с миром современных настольных игр. Артель псковских мастеров «Рыжая рысь» проводит мастер-классы по кожевенному ремеслу.

Создатели выставочного коворкинга «Место встречи» предложили посмотреть на старые фотографии Пскова в диаскопе, найти города на советском глобусе, сыграть в «Географическое лото» и другие настольные игры XX века. Народные игры ждут всех желающих на площадке от социального проекта «Скобариада».

На арт-площадке «Я люблю Псков» представители псковского корпуса «Волонтеры гостеприимства» проводят мастер-класс по письму пастелью.

Активисты Псковского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей организуют мастер-классы по оказанию первой помощи. Кроме того, в рамках фестиваля проходит конкурс рисунков на асфальте «Псков-любовь»

В рамках фестиваля проходит выступление участников кинологической секции «Лапа в руке» под руководством Юлии Ивановой. В конце программы можно будет пообщаться и сфотографироваться с участниками выступлений.

Фестиваль завершится летней дискотекой и танцевальными флешмобами, которые проведут студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и активисты Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области.

Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации города Пскова и молодежной организации «Вечевой орден».