Общество

Новые положения предложили ввести в Трудовой кодекс

Депутаты Госдумы предложили ввести новые положения в Трудовой кодекс. Предполагается ,что работодатели будут вносить в трудовую книжку записи о практике и стажировке сотрудника, о так называемом нулевом рабочем месте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СОЦПРОФ.

Сейчас в компаниях редко оформляют трудовые договоры с практикантами и стажерами, несмотря на то, что ТК допускает такую возможность. Срочный трудовой договор можно заключить для выполнения работ, связанных с практикой, профобучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки (статья 59 ТК). При этом в кодексе нет понятий «стажировка» и «практика» как форм профобучения или профобразования.

Стажировка упоминается в кодексе в основном в связи с соблюдением требований охраны труда. По мнению депутатов, поправки помогут вчерашним студентам подтвердить опыт и упростят им трудоустройство.

Налоговые последствия договора с подрядчиками-физлицами зависят от статуса исполнителя, уточнили эксперты.