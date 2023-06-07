Общество

Псковские работодатели не предоставляли информацию о квотах для трудоустройства инвалидов

Работодатели не предоставляют ежемесячно сведения в областной центр занятости населения по Пскову и Псковскому району о квотах для приема на работу граждан, имеющих инвалидность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В целях устранения нарушений закона прокуратура города приняла меры реагирования. После вмешательства прокуратуры предусмотренные законом требования исполнены, информация работодателями представлена на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».