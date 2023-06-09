Общество

Июнь удивляет рекордными заморозками на Северо-Западе – синоптики

Июнь удивляет рекордными заморозками на территории северо-западных регионов Европейской России. Об этом заявили синоптики метеоцентра «Фобос».

«Как мы и прогнозировали, на территории северо-западных и центральных регионов Европейской России продолжаются поздние заморозки. Минувшей ночью отрицательные температуры наблюдались в Карелии, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Кировской областей. Самая низкая температура воздуха отмечена в селе Конёво Архангельской области, там столбики термометров опустились до отметки в −2,3°», – отметили синоптики

В городе Бологое был обновлён суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Минимум там составил −0,3°, это на 0,6° ниже, чем было в этот день в 1982 году, и это самые поздние заморозки за всю историю наблюдений за погодой.

Ранее в городе Дно температура воздуха опустилась до -1,4°С.

Смотрите также Температура воздуха опустилась до -1,4°С в Дно минувшей ночью

Новый «морозный» рекорд установлен и в Череповце. Там температура опустилась до −1,1°, а прежний рекорд этого дня, принадлежавший ранее 1984 году, был на 0,4° выше.

В Московской области холоднее всего было в Черустях, там ночной минимум составил +1,1°. Холодно было и в северной части Подмосковья, там температура воздуха составляла +2…+3°.

Вероятность заморозков в регионе сохранится и предстоящей ночью.