Общество

Отказаться от средств розжига призвали шашлычников в Псковской области

Приготовление пищи на открытом огне требует соблюдение пожарной безопасности. Рекомендации по соблюдению правил ГУ МЧС России по Псковской области опубликовало на официальном сайте.

«Прогнозируются теплые выходные, и возможно многие граждане захотят отдохнуть на своих дачных участках и пожарить шашлык. Следует помнить, что приготовление пищи на открытом огне требует соблюдения правил пожарной безопасности. Так, на территории дачного участка можно пользоваться стационарными мангалами или печами, отвечающими требованиям пожарной безопасности. Не забывайте о специально отведенном месте для мангала. В двух метрах от источника открытого огня не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, материалов. Зону отдыха вокруг мангала примерно на 10 метров следует очистить от мусора, сухой растительности, промасленных тряпок», – отметили в ведомстве.

Кроме того, должны быть соблюдены и другие требования. Так, расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 15 метров, до хвойных – 50 метров. В ветреную погоду не следует разводить огонь даже в мангале. Рядом с мангалом должны находиться средства пожаротушения: огнетушитель, бочка с водой или песком.

«Не допускайте разведение огня детьми и ни в коем случае не оставляйте их одних без присмотра у мангала. Следите, чтобы дым и продукты горения не попадали на соседние участки. Не оставляйте разожженное оборудование без присмотра. Не забывайте, что разлетающиеся искры могут стать причиной крупного возгорания», – предупредили в МЧС.

Прямым нарушением считается разведение огня во дворах многоэтажных домах, на лоджиях, балконах и в гаражах. За нарушение данного запрета будет грозить штраф. А за возникновение пожара или вследствие него, тяжелых последствий, виновник может быть привлечен к уголовной ответственности.

«Откажитесь от использования различных легковоспламеняющихся жидкостей. Они могут привести к сильнейшим ожогам. Соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте бдительны и осторожны при обращении с огнем!» – призвали спасатели.

В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.