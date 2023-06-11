Общество

Флаг Невельского района водрузили на Эльбрус. ФОТО

Флаг Невельского района водрузили на Эльбрус сегодня, 12 июня, в День России. Об этом глава Невельского района Олег Майоров сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«Именно сегодня, в День России, после года подготовки и всех трудностей восхождения флаг Невельского района поднят на Эльбрусе на высоте 5,621 км. В составе группы альпинистов покорение этой вершины совершил Михаил Пароньян. Желаю Михаилу интересных проектов, сильных впечатлений и настоящих друзей рядом!» - написал Олег Майоров.

Ранее сообщалось, что на Эльбрус водрузили герб Псковской области и флаг Великих Лук.

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Напомним, в 2022 году выпускник многопрофильного правового лицея №8 города Пскова Денис Жгунов водрузил на Северном полюсе флаг Псковской области.