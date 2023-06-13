Общество

Роспотребнадзор выявил загрязнение воды в озере у детского лагеря в Великолукском районе

Качество воды в озере Урицкое у детского оздоровительного лагеря «Космос» в Великолукском районе не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В связи с высоким бактериальным загрязнением воды купание в указанном месте не рекомендуется.

В адрес руководителя детского оздоровительного лагеря «Космос» управление направило информацию о неудовлетворительном качестве воды в указанных водоемах и предложение о запрете купания в лагере.