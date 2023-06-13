Общество

Более 100 псковских школьников приняли участие в историческом диктанте

Более 100 молодых псковичей приняли участие в историческом диктанте «Хроники Пскова. Связь поколений», приуроченном ко Дню России. Площадками проведения исторического диктанта стала областная универсальная библиотека имени В.Я. Курбатова и библиотека для детей и юношества имени В.А. Каверина, лектором выступила заместитель прокурора города, советник юстиции Татьяна Гончарова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете по молодёжной политике города Пскова

при Псковской городской Думе.

Фото: пресс-служба Совета по молодёжной политике города Пскова

Диктант проходил впервые, задания включали вопросы об истории города Пскова со времён первого упоминания в летописи до сегодняшних дней и наиболее знаковых событий, участие в которых приняли известные псковичи.

После проверки работ участники, показавшие наибольший результат, отправятся в однодневную экскурсию в деревню Старый Изборск Печорского района, где познакомятся с главными достопримечательностями.

«Инициатива принадлежит нашим школьникам, которые неоднократно высказывали предложения по проведению таких диктантов, основанных на истории Псковского края. В будущем мы планируем сделать такой диктант ежегодным и приурочить ко Дню города. В свою очередь, реализовать столь крупное мероприятие было бы сложно без содействия наших партнеров: депутата городской Думы Дмитрия Барабанова, областной библиотеки им. В.Я. Курбатова и прокуратуры города», - рассказал председатель Совета по молодёжной политике Александр Андреев.

Исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» проводится по инициативе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой им. В.Я. Курбатова при поддержке прокуратуры города Пскова и депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №14 Дмитрия Барабанова.