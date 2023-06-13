Общество

ЛДПР представит нейросеть «Жириновский» на форуме в Петербурге

Презентация нейросети «Жириновский» состоится на ПМЭФ-2023 15 июня, сообщает пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

«Работы по созданию искусственного интеллекта "Жириновский" идут полным ходом. Массив данных загружен, алгоритм уже работает и в данный момент проходит обучение и тестирование. С ним уже можно общаться. Всем это станет доступно после 15 июня, когда на ПМЭФ-2023 состоится презентация нейросети», - сообщили в пресс-службе.

Задача нейросети «Жириновский» будет исключительно просветительская, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня.