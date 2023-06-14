Общество

Судебные приставы взыскали с жителя Великолукского района 100 тысяч рублей за моральный ущерб

Судебные приставы взыскали с жителя Великолукского района 100 тысяч рублей в пользу мужчины за моральный вред. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда находилось на исполнении в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании на доходы должника. В результате мужчина явился на личный прием с просьбой снять обращения со счетов, открытых на его имя. Судебный пристав пояснила, что обращение со счетов будет снято только при полном погашении задолженности.

Должник принял решение погасить остаток задолженности в размере около 70 тысяч рублей, а также исполнительский сбор.