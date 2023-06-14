Общество

Розы Дэвида Остина украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО

Английские розы Дэвида Остина украсили территорию Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Семь саженцев английских роз, которые разрастутся в яркие кусты и будут цвести до поздней осени, высадили рядом с административным корпусом областной больницы.

«Эти растения отличаются не только изяществом, тонким ароматом и особой прелестью старинных английских роз, но и своим крепким иммунитетом – устойчивостью к болезням и морозу. Нашим пациентам желаем здоровья под стать этим цветам!» - добавили в больнице.