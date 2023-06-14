Общество

На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2023 году, рассказали псковичам

Вопросы социальной защиты детей в регионе на совместной пресс-конференции обсудили управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова и уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе отделения Социального форда России по Псковской области.

«Только по линии Социального фонда России порядка 20 мер поддержки получают семьи с детьми в Псковской области. Так, общее количество получателей различных пособий и выплат от СФР с начала года достигло 40 тысяч. Отмечу, родители могут рассчитывать на поддержку ведомства, начиная с периода беременности мамы и вплоть до окончания ребёнком школы, а в случае очного обучения – даже вуза», - рассказала Наталья Мельникова.

С момента беременности будущие мамы могут претендовать на финансовую помощь со стороны государства. Чтобы поддержать родителей в период появления ребёнка на свет, семьям устанавливаются два единовременных пособия – единовременное пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребёнка. В этом году данные пособия уже получило более 1 700 женщин.

Единовременное пособие по беременности и родам полагается женщине за период, предшествующий рождению ребёнка и непосредственно следующий за ним. Для работающих размер единовременного пособия по беременности и родам зависит от заработка, сложности родов и некоторых других факторов.

Получить единовременное пособие при рождении ребёнка могут как работающие, так и неработающие родители. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребёнка. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий. С 1 февраля 2023 года размер единовременного пособия при рождении ребёнка составляет 22 909,03 рубля.

Также на этапе беременности нуждающимся семьям выплачивается единое пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в медорганизацию на ранних сроках беременности. На данный момент выплату получает более 800 будущих мам. Размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в Псковской области – 15 512 рублей).

На получение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется семьям мобилизованных граждан. На сегодняшний день в Псковской области таких пять человек. В 2023 году размер единовременного пособия составляет 36,2 тысячи рублей.

Помимо пособий, Социальный фонд перечисляет средства по родовым сертификатам на оплату медицинских услуг. Стоимость родового сертификата – 12 тысяч рублей. В 2023 году в Псковской области более 1 200 женщин получили услуги по родовым сертификатам. Объём средств, перечисленных Социальным фондом России в медицинские организации за оказанные услуги, составил более 12,7 млн рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

После появления ребёнка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребёнком возраста 17 лет. Сегодня в Псковской области единое пособие получают родители 29 тысяч детей. Право на выплату пособия есть у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для Псковской области это 14 231 рубль. Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В Псковской области прожиточный минимум на ребёнка составляет 13 920 рублей. Для его получения у родителей должен быть подтверждённый заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

При назначении единого пособия семья мобилизованного гражданина может рассчитывать на льготные условия – доход мобилизованного гражданина не будет учитываться при назначении пособия. Законодательством также предусмотрено, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Получать ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву могут мама или опекун ребёнка либо родственник, который фактически ухаживает за ребёнком, например бабушка или дедушка. С 2023 года данная выплата предоставляется также семьям мобилизованных граждан. Продолжительность выплаты – со дня рождения ребёнка до достижения им трёх лет, но не позднее дня окончания отцом военной службы. Сегодня в Псковской области выплату получает 90 человек. В этом году её размер составляет 15 тысяч рублей.

Пока родитель находится в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 года, семье также полагается соответствующая выплата. Она составляет от 8,6 до 33,3 тысячи рублей для трудоустроенного родителя и 8,6 тысячи рублей для неработающих родителей. В текущем году пособие на детей до 1,5 года в Псковской области уже получило свыше 3 462 семей.

Отдельным видом поддержки семей уже многие годы является программа материнского капитала. С начала 2023 года региональное отделение Социального фонда оформило родителям более 51 тысячи сертификатов. Сегодня они выдаются уже при появлении первого ребёнка. В этом случае родители получают право распорядиться суммой в размере 587 тысяч рублей. При появлении второго ребёнка Социальный фонд дополнительно увеличивает выданный капитал на 188,6 тысячи рублей. Наряду с базовыми направлениями по улучшению жилищных условий и оплате обучения детей материнский капитал также позволяет нуждающимся семьям получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. В среднем по России это около 14 тысяч рублей в месяц. В Псковской области размер ежемесячной выплаты из средств МСК составляет 13 920 рублей. В 2023 году выплата из материнского капитала оформляется семьям на каждого ребёнка до трёх лет, включая первенца. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребёнка. Выплаты из материнского капитала предоставляются семьям одновременно с единым пособием, если есть право сразу на две меры поддержки. В целом с начала года более двух тысяч семей уже распорядились средствами МСК по основным направлениям использования.

«Очень важно, чтобы семьи, претендующие на выплаты, понимали условия начисления средств, знали, куда можно обратиться. Мы заинтересованы, чтобы каждая мама воспользовалась своими правами, поэтому всегда готов к сотрудничеству», – заключила Наталья Мельникова.