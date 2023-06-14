Общество

Сбер утвердил политику ответственного финансирования

Сбер утвердил политику ответственного финансирования (далее - политика), которая разработана с учётом лучшего международного опыта и подходов к управлению ESG-рисками кредитно-инвестиционных портфелей крупнейших банков мира — лидеров ESG-повестки и банков развития. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Политика Сбера — первый комплексный документ такого уровня, представленный рынку от лица системообразующей финансовой организации. Документ задаёт новые стандарты на рынке, поскольку не только представляет наиболее комплексный и детальный подход к описанию миссии и принципов ответственного финансирования, но и закрепляет прозрачный механизм оценки рисков и принятия решений о финансировании.

Документ нацелен на содействие в ESG-трансформации клиентов и взаимовыгодное сотрудничество для лучшего управления ESG-рисками. Он описывает дифференцированные меры реагирования в зависимости от степени риска, содержит информацию об устойчивых кредитных продуктах и упоминает линейку нефинансовых ESG-продуктов Сбера. Политика делает подходы Сбера к принятию решений по ответственному финансированию более прозрачными для клиентов.

«Наша Политика вводит 5 уровней ESG-риска, описывает процедуры оценки и инструменты управления каждым из них. Согласно политике Сбер ограничивает финансирование ряда видов деятельности, которые несут неприемлемый для банка ESG-риск. Среди них ломбарды, микрофинансовые организации, политическая деятельность, добыча асбеста и некоторые другие. Также Политика закрепляет критерии устойчивых кредитных продуктов — зелёных, адаптационных, социальных и ESG-продуктов», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При подготовке политики был проведен углубленный анализ лучших практик – было проанализировано более 50 аналогичных документов, принятых крупнейшими международными банками и банками развития. Также был тщательно проанализирован и учтен российский опыт и собственная практика Сбера. Положения Политики обсуждались с ведущими российскими банками и партнёрами Сбера — членами Национального ESG-Альянса. Политика получила положительную реакцию от участников рынка.