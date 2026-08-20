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В Себеже заочно арестовали обвиняемого в угоне служебной машины, скрывшегося за границу

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Себежский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому, скрывшемуся от следствия, на более строгую, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Арчаков предварительным следствием обвиняется в угоне служебного автомобиля ФКУ «ЦХиСО» УМВД России по Псковской области, находящегося в пользовании СО МВД России «Себежский», то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

Нарушив ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемый в апреле 2026 года выехал с территории РФ. До настоящего времени место его нахождения не установлено.

Постановлением Себежского районного суда Арчакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц с момента его задержания.

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