В Себеже заочно арестовали обвиняемого в угоне служебной машины, скрывшегося за границу

Себежский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому, скрывшемуся от следствия, на более строгую, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Арчаков предварительным следствием обвиняется в угоне служебного автомобиля ФКУ «ЦХиСО» УМВД России по Псковской области, находящегося в пользовании СО МВД России «Себежский», то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

Нарушив ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемый в апреле 2026 года выехал с территории РФ. До настоящего времени место его нахождения не установлено.

Постановлением Себежского районного суда Арчакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц с момента его задержания.