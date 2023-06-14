Общество

Место встречи: улица Яна Фабрициуса

«МК в Пскове» совместно с фотографом Александром Елисеевым представляет очередной выпуск проекта «Место встречи».

В этот раз речь пойдет про улицу Яна Фабрициуса. Она находится вне исторического центра и начинается аккурат за крепостной стеной Окольного города у площади Победы. Улицу условно можно поделить на две части: на более интенсивную и относительно спокойную. Первая часть берет свое начало как раз у площади и завершается возле Торгового центра. За ним начинается та самая, более спокойная часть, она, равно как и сама улица, завершается на пересечении с улицей Вокзальной. Подробности здесь>>>