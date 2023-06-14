Общество

Мама нужна всем: история порховички, которая стала опекуном подростка

Любовь, забота и поддержка близкого человека – необходимость. Иногда жизненная. Всего этого в Псковской области лишены десятки детей, оставшихся без попечения родителей и попавших в госучреждения. Да, все эти девчонки и мальчишки получают крышу над головой, питьё, еду и одежду. В приютах и интернатах им дают образование и «путёвки» в жизнь. Но разве всё это на 100% может заменить тепло семейного очага?

Фото: Варвара Михайлова

В рамках проекта «Цветы жизни» корреспондент «МК в Пскове» расскажет истории жителей региона, принявших на воспитание детей, не родных по крови, но «рождённых сердцем». В фокусе внимания сегодня семья из Порхова, в которой совсем недавно случилось пополнение.

О сложностях адаптации, умении «строить мосты» и взвешивать ресурсы, а также о том, почему детям не место в госучреждениях – в материале «МК в Пскове».