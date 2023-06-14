Общество

Психолог объяснила опасность работы во время отпуска

Многие россияне продолжают оставаться на связи с коллегами и решать вопросы, связанные с работой, даже во время выходных или отпуска. Может показаться, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле такая привычка ведет к выгоранию, предупредила кандидат психологических наук, основательница клуба «Бизнес – это психология» Марина Гогуева.

«Если мы включаемся в рабочие процессы во время отпуска, то мы и не трудимся, и не отдыхаем. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда к человеку обращаются во время отпуска или в выходной день, но это должно происходить именно эпизодически, а не регулярно. Многие люди сами проверяют корпоративные чаты, получают миллионы сообщений и фактически все время остаются в рабочем режиме, а потом удивляются, откуда взялось выгорание. Человеку кажется, что он отдыхает, но на самом деле он продолжает работать, просто в других декорациях. Не происходит разделения на рабочую и личную жизнь», – приводит слова Гогуевой радио Sputnik.

Психолог перечислила признаки того, что у человека нарушено равновесие между работой и отдыхом.

«Первый признак – повышенная раздражительность. Второй момент – человек не чувствует себя отдохнувшим, даже проспав до обеда, становится менее активным, теряет ко всему интерес. Еще один признак – пунктуальный человек начал опаздывать, стал рассеянным, допустим, забывает рабочие документы дома. Эти признаки должны насторожить, они означают, что человек отдыхает меньше, чем ему нужно», – сказала Гогуева.

Важно приучить себя четко отделять работу от личной жизни, советует психолог.

«Нужно уметь четко контролировать границы работы и отдыха. Например, взять за правило после восьми вечера не подходить к телефону. Если во время выходных вас мучает чувство вины из-за того, что вы ничего не делаете, морально проще действовать по плану, то есть заранее вносить в ежедневник пункты "отдохнуть", "пообедать", "посидеть". Перед отпуском можно отключить уведомления в рабочих чатах, оповестить коллег о своих планах и попросить их решить все важные вопросы до начала вашего отдыха. Четких правил, как найти баланс работы и личной жизни, не существует, надо ориентироваться на потребности организма. Всем нам нужно разное количество сна, энергии, спокойного или активного отдыха», – заключила Гогуева.