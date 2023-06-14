Психолог объяснила опасность работы во время отпуска

Многие россияне продолжают оставаться на связи с коллегами и решать вопросы, связанные с работой, даже во время выходных или отпуска. Может показаться, что в этом нет ничего страшного, но на самом деле такая привычка ведет к выгоранию, предупредила кандидат психологических наук, основательница клуба «Бизнес – это психология» Марина Гогуева.
«Если мы включаемся в рабочие процессы во время отпуска, то мы и не трудимся, и не отдыхаем. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда к человеку обращаются во время отпуска или в выходной день, но это должно происходить именно эпизодически, а не регулярно. Многие люди сами проверяют корпоративные чаты, получают миллионы сообщений и фактически все время остаются в рабочем режиме, а потом удивляются, откуда взялось выгорание. Человеку кажется, что он отдыхает, но на самом деле он продолжает работать, просто в других декорациях. Не происходит разделения на рабочую и личную жизнь», – приводит слова Гогуевой радио Sputnik.
Психолог перечислила признаки того, что у человека нарушено равновесие между работой и отдыхом.
Важно приучить себя четко отделять работу от личной жизни, советует психолог.