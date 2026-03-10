Рассмотрение дела по передаче автомобиля Exeed Грацкому перенесли на 17 марта

Псковский городской суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки в виде автомобиля Exeed бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

«Продолжается исследование доказательств стороны обвинения. Осуществлен допрос свидетелей. Судебное заседание отложено для вызова свидетелей на 17 марта 2026 года», - говорится в сообщении.

Ранее в суде допросили свидетеля Александра Грацкого, осужденного Псковским городским судом за получение взятки.

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».