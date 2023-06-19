Общество

Участникам СВО и детям погибших от COVID-19 врачей упростят поступление в вузы

Участники специальной военной операции будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, те же, кто уже учится на платной основе в вузах, смогут перейти на бюджет уже в 2023-2024 учебном году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Мы с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко), нашими коллегами из федеральных органов исполнительной власти, как вы поручали, с профильными комитетами Государственной Думы, проработали обращение председателя Государственной Думы по вопросу поступления в высшие учебные заведения участников специальной военной операции, а также детей медицинских работников, которые погибли в период ковида, и в результате вот этих обсуждений вышли на следующие предложения. Первое - участники специальной военной операции будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний», - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Тем, кто уже учится на платной основе, добавила она, «будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году».

«С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования», - добавила Голикова.

Кроме того, рассказала вице-премьер, «детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний».

«Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении», - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию. «Участникам специальной военной операции и детям медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении», - сказала Голикова на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По ее словам, эти решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.