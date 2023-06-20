Общество

Более 3 тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

С начала 2023 года отделение СФР по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3 308 медицинским работникам на общую сумму 113,96 млн рублей. Новая мера поддержки установлена правительством с января этого года. На сегодняшний день в области под ее реализацию попадает 26 медицинских организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения СФР.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения региона формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

Отделение перечисляет деньги в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.

«Для получения специальной социальной выплаты каждому медицинскому работнику не нужно подавать заявление и иные документы, С целью оперативного взаимодействия от отделения СФР по Псковской области за каждым медучреждением закреплен персональный менеджер, который взаимодействует с бухгалтерской службой для своевременного предоставления реестров и запроса дополнительной информации», — отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.