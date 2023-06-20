Общество

Директором псковского филиала Российского общества «Знание» назначена Елена Печерская

Директором филиала Российского общества «Знание» в Псковской области назначена Елена Печерская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Елена Печерская. Фото: комитет по образованию Псковской области

Российское общество «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, направленную на популяризацию науки, воспитание патриотизма в подрастающем поколении, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторических и природных памятников, укрепление межнационального единства, борьбу с лженаукой и фальсификацией истории.

Ранее Елена Печерская занимала должность руководителя центра языковой подготовки в Псковском государственном университете с совмещением должности начальника подготовительного отделения ПсковГУ.