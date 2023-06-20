Общество

Пыталовский район получит дополнительно 1 млн за активность по программе ФКГС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки обсудил с жителями Пыталовского района актуальные вопросы развития муниципалитета. Встреча прошла сегодня, 21 июня, в районной администрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Глава региона отметил, что благодаря слаженной командной работе властей всех уровней за 5 лет в Пыталовский район было привлечено более 1 млрд рублей.

«То, что сделано, и как выстроена работа, дорогого стоит», — отметил Михаил Ведерников. Вместе с тем он обратил внимание на моменты, где нужно прилагать больше усилий, — нацпроекты.

«Время подтянуться есть. Надеюсь, все средства в полном объеме будут реализованы», — сказал он.

Михаил Ведерников отметил положительный опыт работы жителей района на благо муниципалитета и рекомендовал продолжать активно участвовать в реализации проектов ТОС, инициативных проектов и ФКГС.

В этом году Пыталовский район стал самым активным участником Всероссийского голосования за объекты благоустройства в регионе. За это муниципалитет дополнительно получит 1 млн рублей, которые можно направить на улучшение городской среды.

В рамках встречи обсудили мероприятия по поддержке мобилизованных и военнослужащих в зоне СВО, вопросы благоустройства территорий в населенных пунктах, возрождения объектов культурного наследия, строительства дорог и мостов, а также социальных учреждений.

Речь, в частности, зашла о строительстве новой школы в деревне Линово. Учреждение, рассчитанное на 165 ученических и 40 дошкольных мест, возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Цена контракта — 316 млн рублей, но требуются допсредства для реализации инженерной части проекта.

По итогам встречи с жителями Михаил Ведерников вместе с врио председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым и руководителем муниципалитета Верой Кондратьевой посетил стройплощадку.

Строители выполняют работы по устройству фундамента и железобетонных перекрытий, осуществляют кладку наружных стен и внутренних перегородок первого этажа. Окончание строительства школы запланировано на 2024 год.