Общество

Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии во Владимирской области

По приглашению своего коллеги из Владимирской области Людмилы Романовой псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии «Час исторической памяти "Мы не забудем ту Великую победу!"», которое прошло в культурном центре имени Булыгина города Гороховец. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фото здесь и далее: ombudsman.pskov.ru

Мероприятие, на котором собрались жители Гороховецкого района, глава районной администрации Оксана Рябовол, омбудсмены Владимирской и Псковской областей, а также представители общественных организаций и патриотических клубов района, было посвящено Дню памяти и скорби.

Как рассказали ведущие торжественного мероприятия, накануне Великой Отечественной войны население Гороховецкого района насчитывало более 28 тыс. человек, 16 653 человека было призвано на фронт, 5 328 человек, т.е. каждый третий, не вернулся с полей сражений. 22 июня 1941 года первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков пограничники и воинские подразделения приграничных военных округов Советского Союза. Гороховчане принимали участие в сражениях с первого до последнего дня войны на протяжении всей линии фронта от Северного Ледовитого океана до Черного моря.

В каждой семье бережно хранят и передают из поколения в поколение сведения о родственниках, участвовавших в той священной войне. Одни из них погибли, другие – пропали без вести, третьим посчастливилось – они вернулись домой. А кто-то продолжает возвращаться домой и по сей день, благодаря самоотверженной работе поисковых военно-патриотических отрядов и новым сведениям, которые стали доступны в результате поисковых мероприятий, подчеркнули ведущие этого мероприятия.

Благодаря сотрудничеству между уполномоченными по правам человека Псковской и Владимирской областей удалось восстановить имена и судьбы 6 солдат 141 стрелковой дивизии Красной Армии, уроженцев Владимирской области, которые числились пропавшими без вести с сентября 1941 года.

Это стало возможным после реализации в июне 2021 года в Псковской области военно-патриотического проекта, инициаторами которого стали псковский омбудсмен Дмитрий Шахов и сопредседатель общественного движения «Благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии РККА» Евгений Федорченко, поддержанного губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Приятным моментом встречи стал рассказ уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова об издании в Псковской области книги о воинах 141 стрелковой дивизии Красной Армии, которые защищали нашу Родину от гитлеровских захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. В ней содержится информация и о красноармейцах из Владимирской области, в том числе нашем земляке Алексее Федоровиче Ваганове, погибшем в 1941 году», - отметила глава администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол.

Как подчеркнул Дмитрий Шахов, его приезд связан с трогательным и волнительным событием - ровно через 3 года поисков смогли найти внука красноармейца Ваганова. Именно благодаря истории Алексея Ваганова, который ушел служить в Красную Армию в 1939 году и погиб в июле 1941 года, защищая нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, началось знакомство и сотрудничество с общественным движением «Благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии РККА». Это сотрудничество позволило восстановить практически полностью поименный список солдат и офицеров 141 стрелковой дивизии Красной армии, из которых 26 воинов этой дивизии были уроженцами Псковской области. «Нам удалось наполнить сайт и издать книгу со многими фотографиями, топографическими картами того времени, которые стали доступны только в наше время, а также биографиями героев, защитивших нашу Родину в Великую Отечественную войну от полчищ гитлеровской Германии и её сателлитов. И вот по этой книге и спискам сейчас приходят отклики родственников, тех героев, кто ценою собственной жизни защитил нашу родину – СССР», - подчеркнул псковский омбудсмен.

На мероприятии присутствовал внук погибшего - Геннадий Ваганов, который рассказал, что его отец, Вячеслав Ваганов, очень долго пытался найти сведения о своем отце, но безуспешно.

И вот спустя много лет, благодаря поисковикам, общественникам и уполномоченным по правам человека Псковской и Владимирской областей, семья Вагановых сможет узнать подробную информацию о подвиге своего деда.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова вручила внуку красноармейца Ваганова копии архивных документов периода Великой Отечественной войны, а Дмитрий Шахов вручил подарочный экземпляр, изданной при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, книги «Два дня Подвысокинской были» Геннадию Ваганову. Региональные омбудсмены выразили уверенность, что книга, фотографии и архивные документы станут настоящей реликвией семьи Вагановых и будут передаваться из поколения в поколение.

Эта книга была написана командиром 141 стрелковой дивизии Красной Армии Яковом Тонконоговым, которая до последнего бойца защищала Родину на одном из участков Юго-западного фронта в борьбе с гитлеровскими войсками, которые вероломно напали на СССР 22 июня 1941 года.