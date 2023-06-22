Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
«Моя История» ищет менеджера
на заказ стекло и зеркала
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
Голос профсоюзов
обучение в Псковском медколледже
О покупке жилья в ипотеку
 
 
 
ещё Общество 22.06.2023 18:030 Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах? 22.06.2023 21:370 Более 100 специалистов принимают участие в Слете поисковых отрядов Следственного комитета РФ в Псковской области 22.06.2023 21:301 Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии во Владимирской области 22.06.2023 20:510 Детский фонд подвел итоги проекта «Центр развития» в Псковской области 22.06.2023 20:200 Росгвардейцы приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове 22.06.2023 19:490 День памяти и скорби отметили в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии во Владимирской области

22.06.2023 21:30|ПсковКомментариев: 1

По приглашению своего коллеги из Владимирской области Людмилы Романовой псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии «Час исторической памяти "Мы не забудем ту Великую победу!"», которое прошло в культурном центре имени Булыгина города Гороховец. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фото здесь и далее: ombudsman.pskov.ru

Мероприятие, на котором собрались жители Гороховецкого района, глава районной администрации Оксана Рябовол, омбудсмены Владимирской и Псковской областей, а также представители общественных организаций и патриотических клубов района, было посвящено Дню памяти и скорби.

Как рассказали ведущие торжественного мероприятия, накануне Великой Отечественной войны население Гороховецкого района насчитывало более 28 тыс. человек, 16 653 человека было призвано на фронт, 5 328 человек, т.е. каждый третий, не вернулся с полей сражений. 22 июня 1941 года первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков пограничники и воинские подразделения приграничных военных округов Советского Союза. Гороховчане принимали участие в сражениях с первого до последнего дня войны на протяжении всей линии фронта от Северного Ледовитого океана до Черного моря.

В каждой семье бережно хранят и передают из поколения в поколение сведения о родственниках, участвовавших в той священной войне. Одни из них погибли, другие – пропали без вести, третьим посчастливилось – они вернулись домой. А кто-то продолжает возвращаться домой и по сей день, благодаря самоотверженной работе поисковых военно-патриотических отрядов и новым сведениям, которые стали доступны в результате поисковых мероприятий, подчеркнули ведущие этого мероприятия.

Благодаря сотрудничеству между уполномоченными по правам человека Псковской и Владимирской областей удалось восстановить имена и судьбы 6 солдат 141 стрелковой дивизии Красной Армии, уроженцев Владимирской области, которые числились пропавшими без вести с сентября 1941 года.

Это стало возможным после реализации в июне 2021 года в Псковской области военно-патриотического проекта, инициаторами которого стали псковский омбудсмен Дмитрий Шахов и сопредседатель общественного движения «Благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии РККА» Евгений Федорченко, поддержанного губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Приятным моментом встречи стал рассказ уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова об издании в Псковской области книги о воинах 141 стрелковой дивизии Красной Армии, которые защищали нашу Родину от гитлеровских захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной войны. В ней содержится информация и о красноармейцах из Владимирской области, в том числе нашем земляке Алексее Федоровиче Ваганове, погибшем в 1941 году», - отметила глава администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол.

Как подчеркнул Дмитрий Шахов, его приезд связан с трогательным и волнительным событием - ровно через 3 года поисков смогли найти внука красноармейца Ваганова. Именно благодаря истории Алексея Ваганова, который ушел служить в Красную Армию в 1939 году и погиб в июле 1941 года, защищая нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, началось знакомство и сотрудничество с общественным движением «Благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии РККА». Это сотрудничество позволило восстановить практически полностью поименный список солдат и офицеров 141 стрелковой дивизии Красной армии, из которых 26 воинов этой дивизии были уроженцами Псковской области. «Нам удалось наполнить сайт и издать книгу со многими фотографиями, топографическими картами того времени, которые стали доступны только в наше время, а также биографиями героев, защитивших нашу Родину в Великую Отечественную войну от полчищ гитлеровской Германии и её сателлитов. И вот по этой книге и спискам сейчас приходят отклики родственников, тех героев, кто ценою собственной жизни защитил нашу родину – СССР», - подчеркнул псковский омбудсмен.

На мероприятии присутствовал внук погибшего - Геннадий Ваганов, который рассказал, что его отец, Вячеслав Ваганов, очень долго пытался найти сведения о своем отце, но безуспешно.

И вот спустя много лет, благодаря поисковикам, общественникам и уполномоченным по правам человека Псковской и Владимирской областей, семья Вагановых сможет узнать подробную информацию о подвиге своего деда.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова вручила внуку красноармейца Ваганова копии архивных документов периода Великой Отечественной войны, а Дмитрий Шахов вручил подарочный экземпляр, изданной при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, книги «Два дня Подвысокинской были» Геннадию Ваганову. Региональные омбудсмены выразили уверенность, что книга, фотографии и архивные документы станут настоящей реликвией семьи Вагановых и будут передаваться из поколения в поколение.

Эта книга была написана командиром 141 стрелковой дивизии Красной Армии Яковом Тонконоговым, которая до последнего бойца защищала Родину на одном из участков Юго-западного фронта в борьбе с гитлеровскими войсками, которые вероломно напали на СССР 22 июня 1941 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 252 человека
22.06.2023, 22:000 15% псковичей готовы уволиться вслед за руководителем 22.06.2023, 21:401 Пскович предстанет перед судом за кражу телефона из детского рюкзака 22.06.2023, 21:370 Более 100 специалистов принимают участие в Слете поисковых отрядов Следственного комитета РФ в Псковской области 22.06.2023, 21:301 Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии во Владимирской области
22.06.2023, 21:201 Проект строительства метро до аэропорта Пулково возобновили в Петербурге 22.06.2023, 21:002 Комнаты в коммуналках подешевели в Петербурге 22.06.2023, 20:510 Детский фонд подвел итоги проекта «Центр развития» в Псковской области 22.06.2023, 20:400 Каким образом стоит знакомить людей с творчеством в XXI веке, рассказала поэтесса Анна Егоян
22.06.2023, 20:330 Три автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове 22.06.2023, 20:311 Благодаря нацпроекту в Псковской области обновят более 24 километров туристических маршрутов 22.06.2023, 20:200 Росгвардейцы приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове 22.06.2023, 20:070 «Управляйки» отчитались о работе за 22 июня в Великих Луках
22.06.2023, 20:010 «Беседка»: Поэт в России больше, чем поэт? ВИДЕО 22.06.2023, 19:490 День памяти и скорби отметили в Великих Луках 22.06.2023, 19:400 Антинаркотический форум провели в островском детском лагере «Алые Паруса» 22.06.2023, 19:350 Коммунальные службы Великих Лук отчитались о работе за 22 июня
22.06.2023, 19:200 Современный поэт должен писать о любви - Анна Егоян 22.06.2023, 19:140 Облака в виде руки с распятием сфотографировали над Себежем 22.06.2023, 19:000 Ускоряющие появление морщин факторы перечислила косметолог 22.06.2023, 18:450 Псковские предприниматели обязаны направить отчеты в налоговые органы не позднее 26 июня - ФНС
22.06.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с поэтессой Анной Егоян 22.06.2023, 18:260 Набережную и улицы Пскова затопило из-за сильного ливня. ФОТО, ВИДЕО 22.06.2023, 18:150 Поток российских туристов на Кипр увеличился на треть 22.06.2023, 18:120 СОБЫТИЕ: Акция «Огненные картины войны» в Великих-Луках
22.06.2023, 18:030 Чиновников на фронт: а кто будет работать на местах? 22.06.2023, 18:030 Финал конкурса «Живое пушкинское слово» будет открыт для зрителей 22.06.2023, 18:010 Покататься на сапборде смогут гости фестиваля «Добрый рок 2023» 22.06.2023, 18:000 Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания»
22.06.2023, 18:000 «Пастырь»: Храм. Его устройство и значение 22.06.2023, 17:580 Безопасное лето обсудили в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 22.06.2023, 17:473 ПТУшница первая моя 22.06.2023, 17:370 «Единая Россия» выступает за введение ответственности для агрегаторов такси за передачу заказов водителям-нелегалам
22.06.2023, 17:240 Пять случаев гибели людей на водоемах зафиксировали в Псковской области в 2023 году 22.06.2023, 17:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 июня 22.06.2023, 17:061 Дерево упало на три автомобиля в Пскове 22.06.2023, 16:570 Псковская область получит дополнительные деньги на модернизацию инфраструктуры приграничья
22.06.2023, 16:490 Реконструкторы чистят доспехи в преддверии фестиваля «Довмонт Псковский» 22.06.2023, 16:362 А у нас во дворе лишь парковка одна... 22.06.2023, 16:350 Один ребенок погиб в результате пожара в Псковской области в этом году 22.06.2023, 16:270 Горводоканал продолжает работы на втором пусковом комплексе подземного водозабора в Пскове
22.06.2023, 16:140 Предки жены владельца пропавшего батискафа погибли при крушении «Титаника» 22.06.2023, 16:130 Съемки серии фильмов «Двенадцать кремлей России» проходят в Пскове 22.06.2023, 16:100 Псковские полицейские почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 22.06.2023, 16:070 Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения катера и гидроцикла на реке Великой в Пскове
22.06.2023, 16:000 Григорий Стороненков о секрете успеха самого активного округа Пскова 22.06.2023, 15:500 Астрономические выходные пройдут в музее в Полибино 22.06.2023, 15:370 В День памяти и скорби представители реготделения Российского военно-исторического общества возложили цветы к Вечному огню 22.06.2023, 15:361 Псковские газовики приняли участие в организации акции «Огненные картины войны»
22.06.2023, 15:340 Соревнования по лыжероллерам в Великих Луках перенесли из-за погоды 22.06.2023, 15:320 На новую выставку в Пушкинском заповеднике теперь можно «войти» из любой страны мира 22.06.2023, 15:270 Проект реставрации бывшей духовной семинарии в Пскове завершат в 2023 году  22.06.2023, 15:240 То-о-чём-нельзя-говорить
22.06.2023, 15:200 Александр Борисов: День памяти и скорби - одна из самых трагических дат в истории нашей страны 22.06.2023, 15:170 Строящееся здание очистных сооружений в Порхове хотят развернуть на 90 градусов 22.06.2023, 15:000 Начинается видеотрансляция брифинга о безопасном лете 22.06.2023, 14:400 В Пскове запрограммировали электросамокаты: любители кикшеринга не смогут прокатиться по территории Кремля
22.06.2023, 14:350 «Беседка»: Поэт в России больше, чем поэт? 22.06.2023, 14:280 Облздрав опроверг информацию об увеличении нагрузки на бригады скорой помощи 22.06.2023, 14:150 Спектакль «Весёлая репка» в Финском парке Пскова перенесли на 23 июня 22.06.2023, 14:120 Апарт-отель на территории заповедника в Псковской области продают за 36,1 миллионов рублей
22.06.2023, 14:030 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность. ВИДЕО 22.06.2023, 13:571 Сотрудник ГИБДД в Подмосковье сбил велосипедиста и ударил его ножом 22.06.2023, 13:460 Псковичи присоединились к общероссийской минуте молчания 22.06.2023, 13:290 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о развитии дальнего Запсковья и района ДЭУ. ВИДЕО
22.06.2023, 13:181 Крест у родника в Псковской области сломали вандалы 22.06.2023, 13:111 Сильный ливень накрыл Псков. ВИДЕО 22.06.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.06.2023, 12:590 Скончался бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Сергей Андреев
22.06.2023, 12:530 Псковичка предстанет перед судом за кражу 39 тканевых масок 22.06.2023, 12:400 Движение транспорта на участке улицы Бастионной в Пскове закроют до 21 июля 22.06.2023, 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023, 12:210 Огромный полип удалили из желудка пенсионерки в Пскове
22.06.2023, 12:110 Проект выходных и праздничных дней на 2024 год опубликовал Минтруд 22.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 июня 22.06.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Григорием Стороненковым 22.06.2023, 11:590 В Госдуме приняли законопроект о налогах для работающих из-за рубежа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru