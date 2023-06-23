Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Алексеем Севастьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущим Татьяне и Дмитрию Ивановым придет депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению, актер, предприниматель, в прошлом основатель и президент футбольного клуба «Псков-747» и просто замечательный человек Алексей Севастьянов.

Он поделится детскими воспоминаниями, в частности, признается в своем самом серьезном детском «зашкваре», и расскажет, почему начал заниматься хоккеем, выучился на спортивного врача, но стал тренером, а в итоге и вовсе ушел в актеры и в бизнес. Также Алексей Севастьянов расскажет «байки», связанные со съемками в известных фильмах, например, поведает историю о том, как на съемках в «Особенностях национальной рыбалки» «отжал» роль капитана-лейтенанта у Александра Лыкова.

Не обидно ли было Алексею Севастьянову, что в доброй половине фильмов ему пришлось играть бандитов и сотрудников службы безопасности, хотя в глубине души, может, хотелось сыграть доброго волшебника? Кто из актеров произвел на него неизгладимое впечатление? К чему приводят курортные романы? Есть ли будущее у российского футбола? Всегда ли сердце Алексея Севастьянова бьется в такт с жителями города и куда может попасть человек, не разбирающийся в моде?

Мы покажем множество любопытных фото и видео из личного архива гостя. Будут и другие сюрпризы!