Общество

Объекты больничного комплекса в Печорах строят с опережением сроков

Объекты больничного комплекса Печорской районной больницы в ходе рабочего визита осмотрели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Строим в Пскове», сотрудники которой сегодня работают на объекте.

Фото здесь и далее: «Строим в Пскове» и правительство Псковской области

Михаил Ведерников и представители компании «Строим в Пскове» представили Максиму Орешкину подробную информацию и наглядно показали ход реконструкции объектов больничного комплекса в городе Печоры.

В компании напомнили, что в ходе реконструкции больничного комплекса в городе Печоры будет производиться снос старых зданий, а затем там планируют построить новый многофункциональный клинико-диагностический центр.

Также здесь появятся пост скорой медицинской помощи и парковка. Будет приведена в порядок и территория вокруг больницы.

В рамках строительства подрядчик выполнит прокладку наружных сетей и построит новый корпус. Руководитель компании «Строим в Пскове» продемонстрировал, что на данный момент выполнена заливка фундамента, рабочие уже приступили к возведению стен цокольного этажа.

Во второй половине августа будут завершены монолитные работы, осенью планируется сделать кровлю и остекление окон, а зимой заняться инженерными сетями и внутренними работами.

Максим Орешкин и Михаил Ведерников отметили опережающие темпы строительства социального объекта.

Напомним, модернизация социальной инфраструктуры приграничных районов Псковской области производится в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимир Путина.

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