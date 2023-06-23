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Общество

У трети псковичей нет лучших друзей - опрос

23.06.2023 19:20|ПсковКомментариев: 0

С мужчинами чаще дружат кладовщицы. С женщинами — немногочисленные мужчины, работающие главными бухгалтерами.  Мужчины чаще дружат с мужчинами (52%), а женщины — с женщинами (48%). Каждый третий представитель сильного пола и 35% женщин признаются, что не могут назвать лучшим другом никого из своего окружения.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob , молодежь чаще дружит с представителями своего пола. Чем старше мужчины, тем меньше среди них тех, чьим верным товарищем является мужчина, и больше тех, у кого есть лучшая подруга. Среди зрелых мужчин меньше всего тех, кто может жить без друзей, среди женщин от 45 лет, наоборот, — больше всего. Чем старше жительницы Пскова, тем меньше среди них тех, у кого есть задушевная подруга.

Среди представителей распространенных профессиональных групп настоящей мужской дружбой чаще других могут похвастаться менеджеры по закупкам (83%), программисты (63%) и менеджеры по работе с клиентами (61%). Среди женщин дружба с представителями противоположного пола больше свойственна тем, кто работает в преимущественно мужских коллективах, — кладовщицам (43%) и менеджерам по продажам (31%). В свою очередь, с женщинами чаще дружат мужчины, занятые в традиционных «женских» сферах деятельности, — главные бухгалтеры (35%) и учителя (23%). Среди женщин о наличии лучшей подруги чаще говорили экономисты (71%), продавцы (57%) и ИТР (53%).

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 281 человек
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