Общество

Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю

Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю, с 17 по 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ведомства провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили восемь административных правонарушений, изъяли шесть единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.