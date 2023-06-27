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Следователю в Пскове предлагают льготы и зарплату от 35 тысяч рублей

27.06.2023 10:12|ПсковКомментариев: 0

Вакансия следователя открыта в УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Требуются граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции», - рассказали о требованиях в УМВД. 

Стабильная заработная плата - от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством.

Сотрудники полиции имеют льготные места в детских садах и школах, а также возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (армия входит в стаж).

По вопросам трудоустройства можно обращаться в любой территориальный отдел полиции или по телефонам: 8 (8112) 29-25-59, 8 (8112) 59-22-29.

Теги: #вакансия #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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