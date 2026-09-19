Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября

Военные пенсии в России проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных. Параметры роста составят порядка 4%», - сказал Гиринский.

Он уточнил, что индексация затронет в том числе представителей силовых ведомств на пенсии, среди которых, например, бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН.

Гиринский также отметил, что повышение предусмотрено и для гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169 рублей. Кроме того, к пенсии автоматически добавится надбавка за уход в размере 1 413 рублей.

По словам эксперта, также аналогичный размер базовой выплаты и надбавка на уход полагаются инвалидам I группы. При этом если человеку уже повысили пенсию по инвалидности I группы, то при достижении 80 лет повторного удвоения не происходит.

Фиксированные доплаты предусмотрены в том числе для тех, у кого на содержании находятся нетрудоспособные члены семьи. При подаче заявления в сентябре повышенную пенсию граждане получат уже в октябре. За одного иждивенца выплата составит 3 194 рубля, за двоих - 6 389 рублей, а за троих - 9 584 рублей, пишут РИА Новости.