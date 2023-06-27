Общество

Общегородской праздник выпускников в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Общегородской праздник выпускников школ Пскова прошел в университетском сквере 27 июня, в День молодежи. На площадку пришли около 1700 ребят - учащиеся 9-х и 11-х классов. Перед ребятами выступили танцевальная группа – солисты Заслуженного коллектива народного творчества России «Театра танца «Русские узоры»; школа танцев хип-хоп «Хоть отбавляй». Хедлайнером праздника стала кавер-группа «Образцовый квартал».

На территории сквера располагались интерактивные площадки: солнечный телескоп, музейные экспонаты, игровые консоли. Выпускники могли поучаствовать в интерактивных танцах, спеть в караоке, сыграть в панафутбол, дженгу и мафию.

Подробности праздника для выпускников школ Пскова – в фоторепортаже Александра Елисеева.