Общество

На улицы Пскова вышли «Ангелы IT»

На улицы Пскова вышли «Ангелы IT», сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Запустили в городе пилотный проект по использованию мобильных комплексов "Дозор". Это специальные устройства, которые автоматически фиксируют нарушения в сфере благоустройства и передают сведения в административную комиссию. На их основе возбуждается административное производство, и нарушителю направляется постановление о наложении штрафа», - отметил он.

Тестирование комплекса начали с парковки на газонах. «В перспективе можно запрограммировать аппарат на фиксацию неубранных сосулек, снега, мусора...» - добавил Борис Елкин.