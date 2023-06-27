Общество

Двух лосей заметили возле завода на Запсковье

Два лося прогуливались возле завода Perco по улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Полозова / «ВКонтакте»

«Осторожно, два лося гуляют около завода Perco», - написала женщина.

Кроме того, нашествие сохатых обсуждают и в Великих Луках.

«Уважаемые водители, будьте осторожны на дороге Великие Луки - Усвяты, точнее - отрезок дороги за дачами "Яблонька" до поворота на Личково и вдоль трассы Рига - Москва: там гуляют уже третий день лоси», - сообщается в группе «Подслушано Великие Луки».