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Общество

Пострадавшие на производстве в Псковской области с 1 июля получат страховые выплаты на карту «Мир»

28.06.2023 14:57|ПсковКомментариев: 0

Ежемесячные страховые выплаты гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, будут перечисляться на банковскую карту платежной системы «МИР» с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Требование оформить карту «МИР» касается только тех, кто сейчас получает выплаты на карты международных платежных систем (Visa или MasterCard). Если же пособия граждане получают иным способом, обращаться в банк не потребуется.

Так, например, не нужно оформлять новую карту тем, кто получает ежемесячные выплаты на счет по вкладу или через почтовое отделение и желает сохранить данный способ получения средств.

Подать заявление с указанием нового номера карты можно лично в клиентской службе Социального фонда России по Псковской области или направить его по почте. Заявление оформляется в свободной форме.

Сегодня на учете в региональном отделении состоят 1 320 получателей ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве. Об изменении порядка доставки каждый из них был оповещен сотрудниками отделения задолго до 1 июля. Поэтому большинство обладателей карт международных платежных систем Visa или MasterCard успели оформить карту «МИР», а затем заявить о смене реквизитов в клиентскую службу отделения.

Те, у кого остались вопросы, могут обратиться в отделение фонда по телефону: 700205.

Теги: #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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