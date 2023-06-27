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Общество

Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Островском районе

28.06.2023 11:22|ПсковКомментариев: 0

Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии "Пантера"» пройдёт в Островском районе 9 июля. Фестиваль посвящен памяти героических событий лета 1944 года, когда красноармейцы прорвались через немецкую оборонительную линию «Пантера». Об этом председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в своем Telegram-канале.

Более 150 участников из разных городов России и ближнего зарубежья вновь съедутся в деревню Холматка, на территорию мемориального комплекса «Линия Сталина». Зрители смогут наблюдать военно-историческую реконструкцию эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной «Линия Пантера» с участием военной техники и артиллерии.

Также будут работать фронтовые интерактивные площадки – «музеи под открытым небом», которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта.

Будет работать и музейная экспозиция «Линия Сталина».

Вход на фестиваль с 12.00. Начало реконструкции – в 13.00. Вход свободный.

Теги: #фестиваль реконструкции
Источник: Псковская Лента Новостей
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