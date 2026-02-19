Главбух ПсковГУ на допросе по делу Ильиной: Единственное, что мы заметили — синие камни

Как изменилось благосостояние экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной за годы работы в университете, рассказала главный бухгалтер Надежда Сиротина в ходе допроса, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Единственное, что заметили — синие камни. Мы с Ольгой Александровной (Серовой, первым проректором - ред.) говорили: "Какие красивые камни". И мне тогда Ольга Александровна сказала, что это дорогие камни. В остальном я ничего не замечала: ни сумок, ничего такого», - сказала Надежда Сиротина, проходящая по делу в качестве потерпевшей.

В целом бухгалтер пояснила, что оценить благосостояние бывшего руководителя не может, поскольку не бывала дома у Натальи Ильиной и не особо хорошо разбирается в стоимости тех или иных вещей, которые носила экс-ректор.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.