Главный бухгалтер ПсковГУ: Деньги для Ильиной передавались или в конверте, или в стопке бумаг

Денежные средства экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной передавались или в конверте, или в стопке бумаг, сообщила главный бухгалтер ПсковГУ Надежда Сиротина в ходе допроса в Псковском городском суде 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Главный бухгалтер пояснила, что часть денежных средств она передавала из своих сбережений.
По ее словам, крупные суммы для подарков высокопоставленным лицами бывшему ректору были нужны для того, чтобы университету предоставлялись гранты.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.
Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).
Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.