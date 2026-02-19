 
Общество

Главный бухгалтер ПсковГУ: Деньги для Ильиной передавались или в конверте, или в стопке бумаг

Денежные средства экс-ректору ПсковГУ Наталье Ильиной передавались или в конверте, или в стопке бумаг, сообщила главный бухгалтер ПсковГУ Надежда Сиротина в ходе допроса в Псковском городском суде 19 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Наталья Анатольевна говорила мне, что средства нужны ей для подарков. Я понимала, что ректор сам лично, принося такие большие средства университету, не может дарить подарки, где-то вместе кушать, просто оказывать внимание и благодарить тех людей, с которыми она встречалась по рабочим вопросам. Я понимала, что поездки в Москву требуют больших расходов. Когда Наталья Анатольевна попросила меня вернуть 55 тысяч рублей, я понимала, что моя зарплата позволяет вернуть такую сумму», - сказала Надежда Сиротина.

Главный бухгалтер пояснила, что часть денежных средств она передавала из своих сбережений. 

«Я передавала деньги или в конверте, или в стопке бумаг - документов, которые относила ей на подпись», - добавила Надежда Сиротина.

По ее словам, крупные суммы для подарков высокопоставленным лицами бывшему ректору были нужны для того, чтобы университету предоставлялись гранты. 

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

