Общество

Опубликована программа встречи ветеранов на Кургане Дружбы в Себежском районе

Программу мероприятий 64-й международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы 2 июля представил глава Себежского района Леонид Курсенков в своем Telegram-канале.

«Прибытие жителей нашего района на мероприятие возможно только с действующим паспортом с регистрацией в Себежском районе», - уточнил он.

Напомним, международный патриотический лагерь «Курган Дружбы» официально стартовал в Себежском районе 23 июня. Более 200 ребят из Псковской области и Республики Беларусь собрались вместе, чтобы принять участие в образовательных и культурно-патриотических мероприятиях.