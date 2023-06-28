Общество

Михаил Ведерников поблагодарил команду Струго-Красненского района за эффективную работу

За эффективную работу и активность поблагодарил команду Струго-Красненского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с активом муниципалитета 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ваш район работает эффективно. Спасибо за активность. Вы привлекли в бюджет 900 млн за последние пять лет. С таким куратором, как Александр Алексеевич (Котов, председатель Псковского областного Собрания - ред.), по другому и быть не может», – выступил глава региона.

Однако губернатор обратил внимание на работу по нацпроектам.

«По нацпроектам нужно подтянуться и уделить большое внимание работе с ними. Они все сохранены, обеспечены, защищены финансированием. Важно на пять с плюсом работать по всем направлениям», – продолжил он.

Кроме того, глава региона поблагодарил за активность ТОСовского движение. На территории района создано 23 ТОСа, 7 заявок на профильном конкурсе в том году победили. «Вы - молодцы. Следует отметить, что все проекты направлены на развитие спорта», – заключил Михаил Ведерников.