Общество

101 день при Гончаренко, следователи в школах и два медалиста

Очередная сессия Псковской городской Думы состоялась в Пскове сегодня, 30 июня. В Городском культурном центре на этот раз собрались 20 депутатов из 25. Основная повестка дня сессии включала 20 вопросов, среди них — отчет председателя гордумы Александра Гончаренко о деятельности с 22 сентября по 31 декабря 2022 года, внесение изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласование вручения двух медалей «За заслуги перед Псковом». Подробнее о прошедшей сессии и об озвученных на ней решениях — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Сессия традиционно началась с поздравления именинников. Александр Гончаренко поздравил с прошедшим днем рождения депутата, директора Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Любовь Николаеву и вручил ей цветы.

101 день при Гончаренко

Затем председатель городской Думы отправился к трибуне, чтобы отчитаться перед коллегами о своей деятельности в 2022 году.

«Мой отчет – о деятельности с 22 сентября по 31 декабря. Я так посчитал, за 101 день», - начал свое выступление Александр Гончаренко.

За отчетный период было проведено шесть сессий, по итогам которых принято 150 решений Псковской городской Думы. Александр Гончаренко напомнил, что Псковская городская Дума седьмого созыва начала свою работу с избрания председателя Псковской городской Думы, утверждения структуры Псковской городской Думы, заместителей председателя. Также были избраны председатели пяти комитетов и одной комиссии, заместители председателей комитетов, был определен персональный состав комитетов и комиссии.

Смотрите также Определен состав комитетов и комиссии Псковской городской Думы

Председатель городской Думы заметил, что принятию решений всегда предшествует объёмная работа профильных комитетов по рассмотрению и согласованию сессионных вопросов. За отчетный период депутаты провели 22 комитета, на которых рассмотрели более 132 вопросов.

В связи со сменой модели управления в городе Пскове, продолжил Александр Гончаренко, существенной переработке был подвержен регламент Псковской городской Думы.

Смотрите также Гордума приняла проект решения об изменении модели управления Псковом

В ходе отчета Александр Гончаренко отметил, что порядка 50% депутатского корпуса составляют новички, в связи с чем в городской Думе организовано обучение молодых депутатов. К этой работе активно привлекаются их старшие коллеги. Основной формой учебы депутатов является День депутата, который проводится, как правило, один раз в месяц.

В отчетный период удалось провести четыре мероприятия по обучению депутатов Псковской городской Думы и их помощников, в частности, был применен выездной формат обучения — депутаты отправились на собрание с жильцами дома №39 на улице Ижорского Батальона в округе №12 депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова. На мероприятии, в том числе, обсуждались вопросы создания территориального общественного самоуправления (ТОС).

Отдельное внимание Александр Гончаренко уделил организации взаимодействия председателя Псковской городской Думы с органами государственной власти и местного самоуправления, Псковским областным Собранием депутатов, иными государственными органами, трудовыми коллективами, населением Пскова.

Также Александр Гончаренко рассказал о работе с обращениями граждан. С 22 сентября по 31 декабря 2022 года в гордуму поступило 61 обращение граждан. 33 из них касались земельных вопросов, 12 — вопросов благоустройства дворовых территорий. Для решения озвученных проблем было организовано активное взаимодействие с администрацией города и другими уполномоченными органами и структурами.

Председатель добавил, что при Псковской городской Думе создан Совет по молодёжной политике города Пскова, численность членов Совета — 18 человек.

В рамках работы с молодежью за отчётный период были организованы посещения общеобразовательных организаций — шесть «Разговоров о важном» в школах и восемь встреч с представителями студенчества. Стоит отметить, что вместе с представителями гордумы в этих встречах приняли участие работники прокуратуры, УМВД, Следственного комитета.

В конце отчета Александр Гончаренко рассказал о взаимодействии гордумы со средствами массовой информации и поблагодарил за совместную работу депутатов, администрацию города Пскова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Акцент делаю на том, чтобы депутатский корпус работал в своих округах, знал проблемы своих округов и помогал их решать местным жителям», - заключил Александр Гончаренко.

Реакция коллег

Первой возможностью задать вопрос председателю городской Думы воспользовалась депутат Галина Неваленная. Она отметила, что уже в 2023 году Александр Гончаренко принял участие в нескольких контрольных выездах депутатов на территории избирательных округов, и поинтересовалась, как председатель гордумы оценивает такой формат общения с населением и не планируется ли вносить изменения в порядок организации подобных выездов.

«Прошлый год был направлен на то, чтобы внести изменения в действующий порядок организации выездов. Я для себя ставил цель, как человек, который только начинал эту работу, увидеть три пункта: до, в процессе и после», - рассказал Александр Гончаренко.

Он пояснил, что пункт «до» подразумевает все изменения и уточнения, которые были внесены в порядок организации выезда. «В процессе» - это оценка степени готовности депутата к выезду, а также узнаваемость депутата в округе. «После» - это итоговый документ, который готовится по итогу выезда для организации взаимодействия с администрацией города.

«В целом в этом году, если мне не изменяет память, мы провели уже девять выездов, я был на всех, кроме выезда в округ №3. Хочу сказать, что действий и решительных шагов после выездов становится гораздо больше, - заметил Александр Гончаренко. - Думаю, что предела совершенству не существует, но в моем понимании, это большое хорошее дело позволяет видеть реальное положение дел на том или ином округе».

По прошествии пяти лет полномочий седьмого созыва городской Думы Александр Гончаренко предложил провести анализ, чтобы определить, сколько проблемных моментов удалось выявить и решить в результате контрольных выездов.

Затем слово взяла депутат, директор Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Любовь Николаева. Она особенно выделила из отчета Александра Гончаренко организацию совместных встреч в школах с сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры и Следственного комитета.

«Это очень интересный опыт, я говорила с учителями, это не только мое мнение», - сказала Любовь Николаева и добавила, что это полезно для повышения правовой грамотности учащихся, а также предложила организовывать в школах встречи с налоговиками для повышения финансовой грамотности детей.

В ответ Александр Гончаренко заметил, что эта работа в Пскове началась с конца сентября 2022 года. График посещения был согласован с управлением образования администрации Пскова, и первые встречи состоялись уже в этом году.

«Предлагаем начальнику управления образования определить даты, подкорректируем состав групп и будем в следующем году эту работу продолжать, а также приглашать на встречи депутатов по округу, хотя некоторые депутаты уже участвовали в таких встречах в этом году», - отметил Александр Гончаренко.

Он подчеркнул, что результат таких встреч «не может быть виден сразу». «Но в моем понимании при системной работе при привлечении знающих, опытных людей, мы будем двигаться в этом вопросе. Проблем у нас достаточно с воспитанием молодёжи, но людей много, которые эту работу могут проводить», - подчеркнул председатель Псковской городской Думы.

Также возможностью высказаться воспользовался депутат Юрий Бурлин, который в составе седьмого созыва Псковской городской Думы относится «новичкам. Он поблагодарил Александра Гончаренко и старших коллег за организацию обучения для молодых депутатов и за внимание к этой теме.

Отчет был принят единогласно («за» проголосовали все 20 присутствующих на сессии депутатов).

Слова благодарности Александру Гончаренко выразил глава города Пскова Борис Елкин.

«Спасибо вам, Александр Георгиевич, и депутатам. За такой малый период была проведена большая работа, и впереди у нас много задач и много вызовов. Спасибо за конструктивный диалог, за то, что стараетесь систематизировать всю работу в гордуме. Мне, как главе, и администрации комфортно работать с действующим составом депутатского корпуса, надеюсь, эта взаимная работа на благо нашего города продолжится», - сказал он.

Две медали «За заслуги перед Псковом»

Следующий вопрос в повестке дня сессии — награждение медалями «За заслуги перед Псковом» заведующего научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ Натальи Большаковой и старшей медсестры Псковской городской поликлиники Нины Григорьевой.

Стаж работы Натальи Большаковой в сфере образования - 46 лет. Она автор более 200 научных публикаций, 3 словарей, редактор и соавтор 10 коллективных монографий. Научные интересы Натальи Большаковой связаны с изучением псковской народной речи, работой над составлением «Псковского областного словаря с историческими данными», исследованием языка и традиционной народной культуры Псковско-Белорусского пограничья.

Нина Григорьева работает в сфере здравоохранения города Пскова более 50 лет. «Поликлиника развивалась под ее чутким руководством. Она как мудрый руководитель воспитала несколько поколений медицинских сестер и фельдшеров, сохранила стабильность коллектива, в ковидное непростое время сумела организовать работу поликлиники», - рассказала о деятельности коллеги депутат, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Также она подчеркнула, что когда для вручения медали выдвигается руководитель, это, в первую очередь, оценка работы всего коллектива, и призвала коллег по депутатскому корпусу поддержать решение о награждении.

По итогу тайного голосования не сессии решения о вручении медалей приняли единогласно («за» проголосовали все 20 присутствующих на сессии депутатов).

Кроме того, на сессии согласовали вопрос о награждении благодарственным письмом Псковской городской Думы заместителя директора по творческой работе Дома офицеров Светланы Васильевой. Вместе с благодарностью она получит денежное вознаграждение в размере более двух тысяч рублей.

Бюджет и привлечение кредитов

Традиционно депутаты внесли изменения в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы, а также рассмотрели вопросы о привлечении кредитных ресурсов в 2023 году и внесли изменения в положение о порядке, размере и сроках перечисления в бюджет Пскова части прибыли муниципальными предприятиями города.

Бюджетные вопросы рассмотрели без докладов и дополнительных обсуждений и приняли большинством голосов.

Бюст Героя России

Депутаты сегодня также согласовали установку бюста Героя России гвардии старшего лейтенанта Сергея Самойлова, погибшего 21 февраля 2000 года при исполнении воинского долга. Бюст установят на территории социально-экономического лицея №21 в Пскове.

С инициативой установки бюстов военнослужащим воинской части 64044, погибшим при исполнении воинского долга, вышло командование части. Эту инициативу поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Из резервного фонда правительства Псковской области были выделены средства на изготовление и установку бюста.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Сергей Самойлов - участник Второй чеченской войны, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ.

Он командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которые 21 февраля 2000 года после восьмидневного похода по горам с разведывательными целями попали в засаду около села Харсеной Шатойского района. Все 25 спецназовцев и 8 бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям взятых впоследствии в плен боевиков и жителей села, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Сергею Самойлову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его именем назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа №21, в которой он учился).

Мемориальная доска поэту

Также была согласована установка мемориальной доски прозаику, поэту, члену Союза писателей СССР Александру Бологову, она появится на фасаде дома №23 на улице Розы Люксембург в Пскове.

На мемориальной доске укажут: «В этом доме с 1975 по 2019 год жил и работал известный прозаик и поэт, член Союза писателей СССР Александр Александрович Бологов (1932-2019)».

Все расходы по установке доски на себя берет инициатор - Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Александр Бологов родился 7 сентября 1932 года в Орле. С 1963 года по приглашению своего литературного наставника известного писателя и литературоведа Евгения Маймина переехал в Псков. С 1963 по 1969 год в качестве учителя литературы и черчения работал в Псковском среднем образовательном учреждении. С 1969 по 1977 год работал в Псковском отделении «Лениздата» в должностях редактора и старшего редактора, в то же время под руководством Александра Бологова была создана филологическая школа. С 1994 по 2019 год в течение 25 лет был председателем Псковского областного отделения Союза писателей России.

Скончался 17 июня 2019 года в Пскове на 87-м году жизни.

Новый ТОС

По сложившейся традиции на очередной 12-й сессии депутаты установили границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. На этот раз в Пскове появился новый ТОС «Некрасова, 52».

Помимо этого, парламентарии утвердили положение о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Пскове, положение об официальном сайте муниципального образования «Город Псков», а также порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города. Также они утвердили положение об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

Дополнительно в повестку дня сессии внесли вопрос об отчете председателя комиссии по регламенту и депутатской этике Владимира Воробьева. Как отметил Александр Гончаренко, председатель комиссии в срок до 1 июля должен был отчитаться по предоставлению отчетов депутатами городской Думы.

«Все вовремя прислали отчеты, хочу всех поблагодарить за проделанную работу, спасибо», - выступил Владимир Воробьев.

По итогам сессии в очередной раз стоит отметить единодушие депутатского корпуса и взаимную симпатию гордумы и администрации Пскова. Большинство вопросов были приняты без докладов — как подчеркивает председатель городской Думы, основные обсуждения должны идти на комитетах.

Ксения Иванова