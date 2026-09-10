Андрей Козлов: Жители региона часто жалуются президенту, минуя местные власти

Решение локальной проблемы в муниципалитетах путем жалобы губернатору или президенту, при этом игнорируя главу округа, – довольно частый случай. Таким наблюдением поделился председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Такое очень часто бывает. Ко мне приезжают на прием граждан, рассказывают о проблеме и говорят, что если я ее не решу, они обратятся к президенту. Я спрашиваю: "А вы обратились к главе округа?". Они говорят, что нет, мол, это не их полномочия. Люди уверены, что обратившись к президенту, он будет решать их вопросы лично. Но таких обращений много», – рассказал парламентарий.

При этом Андрей Козлов признал, что работа начальников территориальных отделов на местах иногда может быть неидеальной. Однако, по его мнению, именно для эффективного решения проблем на местах и нужны депутаты. Он подчеркнул, что старается выстраивать работу в тесной связке с местными администрациями.