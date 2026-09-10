 
Общество

Андрей Козлов: Жители региона часто жалуются президенту, минуя местные власти

0

Решение локальной проблемы в муниципалитетах путем жалобы губернатору или президенту, при этом игнорируя главу округа, – довольно частый случай. Таким наблюдением поделился председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Такое очень часто бывает. Ко мне приезжают на прием граждан, рассказывают о проблеме и говорят, что если я ее не решу, они обратятся к президенту. Я спрашиваю: "А вы обратились к главе округа?". Они говорят, что нет, мол, это не их полномочия. Люди уверены, что обратившись к президенту, он будет решать их вопросы лично. Но таких обращений много», – рассказал парламентарий.

При этом Андрей Козлов признал, что работа начальников территориальных отделов на местах иногда может быть неидеальной. Однако, по его мнению, именно для эффективного решения проблем на местах и нужны депутаты. Он подчеркнул, что старается выстраивать работу в тесной связке с местными администрациями.

«Для этого мы и есть, депутаты. Поэтому я и стараюсь ездить с большой дружной командой, которая, в принципе, имеет взаимодействие. И всем от этого хорошо: и депутатам, и начальникам теротдела, а самое главное – населению», – резюмировал Андрей Козлов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026