Андрей Козлов: Жители региона часто жалуются президенту, минуя местные власти

Решение локальной проблемы в муниципалитетах путем жалобы губернатору или президенту, при этом игнорируя главу округа, – довольно частый случай. Таким наблюдением поделился председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом Андрей Козлов признал, что работа начальников территориальных отделов на местах иногда может быть неидеальной. Однако, по его мнению, именно для эффективного решения проблем на местах и нужны депутаты. Он подчеркнул, что старается выстраивать работу в тесной связке с местными администрациями.
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