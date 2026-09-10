«Дом Советов»: Депутат Андрей Козлов о работе в округе №12 и развитии АПК

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии - председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним работу на территориях его депутатского округа и вопросы, касающиеся развития АПК. Каков топ самых актуальных тем для 12-го округа? Насколько успешно там развиваются муниципальные предприятия ЖКХ и реализуется программа «Формирование комфортной городской среды»? С какими итогами завершает сезон отрасль сельского хозяйства?

Об этом и не только – в 12.03. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.