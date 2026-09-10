На двух подростков из Локни возбудили уголовное дело по факту вандализма

В Локне возбуждено уголовное дело по факту вандализма (часть 2 статьи 214 УК РФ) в отношении двух 16‑летних местных жителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото: глава Локнянского округа Иван Белугин / Мах

Ранее сообщалось о повреждении благоустроенной территории у домов №3 и №5 на улице Советской в посёлке Локня. Полицейские незамедлительно начали проверку.

Установлено, что подростки повредили фонтан, деревянную фигуру и качели. Фигурантов обязали явиться в полицию.

Напомним, акту вандализма подверглась территория ТОС «Вдохновение».