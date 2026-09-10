Медиум из Порховского округа примет участие в третьем сезоне телепроекта «Экстрасенсы. Реванш»

Житель Псковской области медиум Виталий Рожков примет участие в третьем сезоне мистического телепроекта «Экстрасенсы. Реванш», который стартует в сентябре на телеканале ТНТ. Информация следует из списка участников, опубликованного на портале tnt-online.ru

Фото со страницы Виталия Рожкова «ВКонтакте»

Виталий Рожков проживает в деревне Патокино Порховского округа. Ранее он уже заявлял о себе как об участнике 24-го сезона «Новой битвы экстрасенсов». Теперь он получил возможность вернуться на экраны и доказать свои способности в формате реванша.

В новом сезоне сразятся 16 мистиков из предыдущих выпусков программы. Они получат шанс доказать, что организаторы исключили их из проекта напрасно и они достойны звания сильнейших. Вместе с псковским медиумом в проекте выступят потомственный медиум Максим Левин, мастер духовных практик Фатима Хадуева, потомственный ясновидящий Анзор Одишария, экстрасенс Татьяна Ларина, итальянская ведьма Дженнифер Бьянки, некромант Лариса Шеина, ясновидящая Виктория Комахина, колдун Ариэль Грант, шаманка Варвара Петрович, ясновидящая Саманта Адам, эзотерик Алексей Гришин, целительница Анжела Гома, деревенский колдун Александр Саков, народная ведьма Анна Вартюхова и экстрасенс Михаил Исаков.

Также к проекту присоединится участник шестой «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони. Он сменил образ мага на ведущего различных шоу. Влад Кадони объяснил свое возвращение в мистический проект наступлением 40-летнего возраста, который он считает сакральной цифрой и открытием нового цикла.

Проект по традиции возглавит ведущий Марат Башаров. Участников в третьем сезоне оценят актриса Вера Сотникова и победители «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс и Влад Череватый. Влад Череватый анонсировал перемены в коллегии судей и появление одного неожиданного для него участника.