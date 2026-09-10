Депутат Заксобрания рассказал, как инфраструктурные проекты меняют менталитет псковичей

Разнообразие инфраструктурных программ не только повышает комфорт жизни людей, но и способствует изменению их менталитета. Такое мнение высказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, депутат по округу №12 Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Парламентарий напомнил, что его избирательный округ богат инфраструктурными проектами – от федеральных программ до территориального общественного самоуправления (ТОС).
Он привел простой пример из личного опыта: «Мы с ребенком ходим гулять на детские площадки. У меня в родном избирательном округе есть площадка, построенная по программе "Формирование комфортной городской среды", а рядом – по ТОСу. Разница 300 метров. Приходишь туда, где ФКГС, – там подшипник сломан. Там, где ТОС, – все идеально».
По словам депутата, когда благоустройство ведется исключительно силами власти, люди не ценят результат. Иначе обстоят дела, когда власть работает вместе с населением.
Он добавил, что после реализации проектов ТОС изменились и вопросы жителей. Так, вместо конкретных требований «вы мне должны, дайте вот это» люди начинают задавать вопросы системного характера.
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