 
Общество

40 туй высадили в Семейном парке в Писковичах

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На благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» территории в деревне Писковичи Псковского муниципального округа - в Семейном парке - высадили 40 туй. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Собрания Псковского округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий Андрей Ключко.

Фотографии: Андрей Ключко / Мах

Накануне Дня деревни Писковичи местные жители организовали праздник на благоустроенной общественной территории. Депутат совместно с главой Псковского муниципального округа Натальей Федоровой и коллегами-депутатами Валерией Фоминой и Виктором Герасимовым, а также руководителем теротдела Натальей Волковой стал частью большого события – открытия Семейного парка. Как отметил Андрей Ключко, это территория, которая благодаря активности жителей, работе администрации, теротдела и подрядчиков буквально за несколько месяцев преобразилась, получила новую жизнь и теперь будет местом отдыха для жителей крупного населенного пункта.

После церемонии открытия делегация совместно с жителями деревни высадила аллею из 40 туй.

Активные жители были поощрены благодарственными письмами администрации и Собрания депутатов за вклад в развитие деревни и помощь участникам СВО.

 
«От души благодарю людей за неравнодушие и поддержку наших ребят, она им так нужна вдали от дома. Это был вечер общения, улыбок и позитивного настроения. Очень здорово, когда люди объединяются и вокруг царит настоящее добрососедство!» — заключил Андрей Ключко.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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