40 туй высадили в Семейном парке в Писковичах

На благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» территории в деревне Писковичи Псковского муниципального округа - в Семейном парке - высадили 40 туй. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Собрания Псковского округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий Андрей Ключко.

Фотографии: Андрей Ключко / Мах

Накануне Дня деревни Писковичи местные жители организовали праздник на благоустроенной общественной территории. Депутат совместно с главой Псковского муниципального округа Натальей Федоровой и коллегами-депутатами Валерией Фоминой и Виктором Герасимовым, а также руководителем теротдела Натальей Волковой стал частью большого события – открытия Семейного парка. Как отметил Андрей Ключко, это территория, которая благодаря активности жителей, работе администрации, теротдела и подрядчиков буквально за несколько месяцев преобразилась, получила новую жизнь и теперь будет местом отдыха для жителей крупного населенного пункта.

После церемонии открытия делегация совместно с жителями деревни высадила аллею из 40 туй.

Активные жители были поощрены благодарственными письмами администрации и Собрания депутатов за вклад в развитие деревни и помощь участникам СВО.